Açores arrecadam 103,8 ME em impostos em fevereiro, aumento homólogo de 1,9%

A receita fiscal nos Açores atingiu 103,8 milhões de euros em fevereiro, um aumento de 1,9% face ao registado no mesmo mês do ano passado, informou o executivo regional.

De acordo com nota de imprensa do Governo Regional dos Açores, assinada pelo diretor do Orçamento e Tesouro, a receita fiscal "continua a evoluir a um bom ritmo, dentro das previsões efetuadas".

Já a execução orçamental, "no conjunto de todo o perímetro de consolidação" apresentou um saldo positivo de 21,5 milhões de euros em fevereiro, representativo de uma receita de 191,4 milhões de euros e uma despesa de 169,9 milhões de euros-

Tais valores, sustenta o diretor com a pasta do Orçamento, traduzem "a política definida pelo Governo Regional de controlo da execução da despesa pública, visando a estabilidade das finanças públicas regionais”.

Relativamente às receitas próprias, estas foram de 112,1 milhões de euros em fevereiro, o que, de acordo com o diretor regional, representa "mais 4,5% do que o correspondente valor do ano anterior".