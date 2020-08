Açores apoiam 139 projetos na área do artesanato

Em causa estão projetos candidatos aos apoios previstos no Sistema de Incentivos ao Desenvolvimento do Artesanato dos Açores (SIDART) para este ano e que "abrangem áreas que vão desde a formação até à inovação do produto artesanal", segundo avança uma nota divulgada pelo Governo Regional.

Os apoios, através da vice-presidência, destinam-se nomeadamente a projetos de formação que "envolvem um investimento global de mais de sete mil euros, a comparticipação ao abrigo do SIDART será de mais de 3,8 mil euros".

Já "na área da dinamização do setor artesanal, a uma aposta na ordem dos 9 mil euros corresponderá uma comparticipação governamental que ascende a 4,7 mil euros, acrescenta a nota.

Para "os projetos de investimento das unidades produtivas artesanais candidatos a apoios, que ascendem a 405 mil euros, as comparticipações financeiras ultrapassam os 223 mil euros", avança ainda o executivo.

Na área da qualificação e inovação do produto artesanal "candidataram-se projetos que representam um investimento global de mais de 103 mil euros, que terão uma comparticipação financeira governamental de mais de 55 mil euros", indica.

"O SIDART visa promover o desenvolvimento sustentável da atividade artesanal no âmbito da economia regional, através de um conjunto de medidas que permitam reforçar a qualidade da produção e a competitividade das empresas de artesanato dos Açores", explica a Vice-Presidência do Governo.

O executivo regional justifica que "o incentivo à manutenção de práticas artesanais de reconhecido interesse cultural e económico é considerado essencial", pois enriquece "o património etnográfico" e consolida "a diversidade cultural enquanto polo de atratividade turística", sendo também estas empresas de artesanato "fundamentais no contexto da economia da região".