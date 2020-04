Açores analisam retomar da atividade económica em ilhas menos afetadas

Os Açores têm até ao momento registados 105 casos positivos, mas três das nove ilhas (Santa Maria, Corvo e Flores) não registaram qualquer infetado e outras já não têm registo de novos casos há algumas semanas.

"Este é um dos principais assuntos que neste momento nós temos estado a analisar. Há ilhas na nossa região onde não se tem verificado qualquer caso positivo, outras que já há algum tempo não têm qualquer caso positivo. Já estamos a analisar esse assunto", adiantou hoje Vasco Cordeiro (PS), em conferência de imprensa em Ponta Delgada.

De todo o modo, acrescentou o governante, um eventual "reativar" da economia, "a acontecer, acontecerá progressivamente, com regras muito claras".

E concretizou: "Não podemos passar da situação que estamos para uma situação como estávamos antes".

O Governo dos Açores decidiu prolongar até dia 1 de maio as cercas sanitárias nos seis concelhos da ilha de São Miguel, no âmbito do combate à pandemia da Covid-19.