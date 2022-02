Açores alteram a matriz de risco

Em conferência de imprensa, Clélio Meneses, afirmou que a nova matriz de risco, que entra em vigor a partir das 00h00 de segunda-feira, é sustenta na taxa de incidência de casos, no número de internamentos e no de óbitos e, passa a ter um contexto geográfico de ilha.





"Se a taxa de incidência de casos for menos de 50 por 100 mil habitantes, conta zero pontos. Se for entre 50 e 99 casos por 100 mil habitantes, conta 1 ponto. Se for superior a 100 casos por 100 mil habitantes, conta 2 pontos. Se houver uma diminuição no número de internamentos de uma semana para outra, conta zero pontos. Se houver uma manutenção do número de internamentos de uma semana para outra, conta 1 pontos. Se houver um aumento do número de internamentos, conta 2 pontos. Se não existir óbitos numa semana conta zero pontos, se houver até três óbitos, conta 1 ponto e se houver mais de três óbitos, conta 2 pontos", explicou o secretário da tutela.

Assim, as ilhas de Santa Maria, Graciosa, Faial, São Jorge, Pico, Flores e Corvo, estarão em muito baixo risco.

As ilhas de São Miguel e Terceira estarão em baixo risco.