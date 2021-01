Ações da PSP na maior cidade dos Açores detém suspeitos de vários crimes

A informação consta hoje do relatório da atividade diária do Comando Regional da PSP nos Açores e, entre as detenções, "em flagrante delito", está a de um homem de 56 anos suspeito de posse de arma proibida, nomeadamente "uma arma de fogo, do tipo caçadeira, 208 sementes de liamba, uma balança de precisão e, ainda, 81 munições".

Foram ainda detidos, fora de flagrante delito, três homens entre os 20 e os 23 anos "pela suspeita da prática de crimes contra a propriedade, designadamente furtos e roubos em estabelecimentos comerciais e outros ilícitos criminais", assim como um outro homem de 38 anos, suspeito de violência doméstica, tendo este suspeito ficado "em prisão preventiva".

O comunicado da PSP refere ainda a detenção, "em flagrante delito", de um homem de 51 anos, pela suspeita do crime de tráfico de droga, com "34 doses de heroína" na sua posse.

Há ainda o registo da detenção "em flagrante delito" de um homem de 27 anos por "crimes de ofensas à integridade física, injúrias, ameaça a Agente de Autoridade, bem como danos em viatura policial".