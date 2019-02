Acidente nas minas de Aljustrel faz um morto e um ferido

As mais lidas

Fonte da concessionária das minas, a Almina - Minas do Alentejo, disse à Lusa que a empresa vai emitir um comunicado durante a tarde de hoje.

Segundo a GNR, a máquina, onde se encontravam os dois trabalhadores, caiu para um fosso com uma profundidade "entre os 30 e os 40 metros".

O outro trabalhador, de 36 anos, foi transportado, de ambulância, em estado "estável" para as urgências do hospital de Beja, referiu a fonte.

A mesma fonte indicou que o óbito do homem foi confirmado às 13h02 (menos uma nos Açores). Fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) adiantou à Lusa que a vítima mortal é um trabalhador de 47 anos.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok