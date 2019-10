As mais lidas

Três ambulâncias, um pronto socorro e duas viaturas SIV estiveram no local, para socorrer as vítimas.

De acordo com o comandante dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada, Nuno Barbosa, a viatura despistou-se na rua da Cidade e embateu numa parede. Os bombeiros encontraram o homem encarcerado e a mulher e a criança fora da viatura.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok