Ação de limpeza na Baía de Santa Cruz na quarta-feira

A Câmara Municipal de Lagoa, através do Centro de Educação e de Formação Ambiental de Lagoa (CEFAL), e em parceria com a junta de freguesia de Santa Cruz, vai realizar na próxima quarta-feira,15 de dezembro, uma ação de limpeza, na Baía de Santa Cruz, entre as 10 horas e as 12 horas.