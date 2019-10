Académica afasta Portimonense da Taça de Portugal com exibição convincente

As mais lidas

Já próximo do fim do jogo, a dois dos 90 minutos regulamentares, o Portimonense chegou ao empate num cabeceamento de Jackson Martinez, na sequência de um canto cobrado por Tabata.

Aos 71 minutos, um minuto depois de o Portimonense ter esgotado as substituições, Tavares abandonou o terreno de jogo e a equipa algarvia ficou reduzida a 10 jogadores.

O Portimonense respondeu aos 11 minutos, pelo colombiano Jackson Martinez, que rematou a rasar o posto, tendo as duas equipas criado ainda mais uma oportunidade cada até ao intervalo.

A primeira metade do jogo mostrou uma Académica desinibida e mais perigosa, tendo o jovem avançado brasileiro Derik criado uma boa oportunidade aos oito minutos, com um remate travado pelo guarda-redes Gonda.

A 'briosa' adiantou-se aos 53 minutos, pelo sul-coreano Hwang Mun-ki, tendo o Portimonense empatado aos 88 minutos, através do colombiano Jackson Martinez, mas, no minuto seguinte, Djoussé 'carimbou' a passagem dos 'estudantes' à fase seguinte.

O camaronês Donald Djousse anotou este sábado o golo que ditou o afastamento do Portimonense da Taça de Portugal em futebol, ao permitir a vitória 2-1 da Académica sobre os algarvios, na terceira eliminatória da prova.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok