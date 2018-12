AC Milan recorre para o TAS da penalização por incumprimento do ‘fair-play’ financeiro

As mais lidas

“O AC Milan, depois de ter sido notificado da decisão da instância do controlo financeiro dos clubes, exprime a sua deceção e anuncia que vai recorrer desta decisão perante o TAS, em Lausana”, lê-se no sítio oficial dos ‘rossoneri’ na Internet.

O AC Milan anunciou esta terça feira que vai recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) da exclusão das competições europeias de futebol de 2022/23 e 2023/24, imposta pela UEFA, por incumprimento das regras do ‘fair-play’ financeiro.

