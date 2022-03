Aberto período de candidaturas à reconversão da produção leiteira em produção de carne

A portaria que estabelece as regras de atribuição de um lote de 1.999,9 direitos individuais para efeitos de concessão do Prémio à Vaca Aleitante, constante do programa POSEI-Açores, está já publicada em Jornal Oficial.

Este período de candidaturas para as ilhas Terceira, São Miguel e Graciosa pretende diminuir os quantitativos de leite produzidos, de modo a ajustar com as necessidades de transformação de leite das indústrias.

Esta reconversão de produção de leite em produção de carne tem como objetivo o aumento do preço do leite ao produtor no encontro do preço justo para este bem alimentar.

Espera-se assim, que os esforços que estão a ser realizados pelos produtores de leite, com o apoio do Governo Regional, possam ter eco no setor da distribuição, isto é, no aumento do preço do leite em prateleira, uma vez que é incompreensível que um litro de leite seja mais barato do que um café ou do que uma garrafa de água.

As candidaturas são apresentadas junto dos Serviços de Desenvolvimento Agrário de ilha, da Secretaria Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, ou através de submissão de formulário eletrónico disponível em https://gestpdr.azores.gov.pt, acompanhadas da declaração do comprador de leite que ateste as transferências do volume de leite cru.