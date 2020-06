Abertas candidaturas à nova linha de apoio de 150 milhões de euros para assegurar a manutenção do emprego

Esta nova medida, criada pelo Governo dos Açores no âmbito da Covid-19, reforça o apoio às empresas açorianas no acesso às linhas de crédito nacionais em mais 150 milhões de euros, assegurando, deste modo, liquidez às empresas que até aqui não conseguiram aceder a este apoio financeiro pelo esgotamento da dotação nacional, permitindo ainda a reabertura de novas candidaturas apenas às empresas regionais, explica nota do executivo.



Através deste apoio extraordinário do Governo Regional, as empresas açorianas passam a ser as únicas do país que mantêm o acesso às linhas de crédito nacionais Covid-19 de forma imediata, potenciando as que, entretanto, já foram implementadas e operacionalizadas.



A Linha Específica Covid-19 - Apoio às Empresas dos Açores, que assegura o reforço do financiamento às empresas açorianas, contempla condições de financiamento muito vantajosas durante um período de empréstimo até seis anos, com um prazo de carência até 18 meses e uma taxa de juro muito baixa.



Esta solução, que se revela muito importante para continuar a apoiar a economia e incentivar a manutenção dos postos de trabalho, resulta de um acordo estabelecido entre o Governo da República, o Sistema Português de Garantia Mútuo – SGPM e o Governo Regional, que, assim, comparticipa no esforço de garantia do Estado de até 90% dos empréstimos concedidos através desta linha de crédito.



Nesse sentido, a garantia do Governo Regional reduz consideravelmente o risco de financiamento pela banca e permitirá facilitar em muito a concessão de crédito e em melhores condições, alargando substancialmente as possibilidades de aprovação de crédito para garantir liquidez às empresas regionais, complementando e reforçando, mais uma vez, na Região os apoios nacionais.



Por outro lado, esta linha de crédito para apoiar o reforço de tesouraria e do fundo de maneio das empresas açorianas ficará também abrangida pelo Programa de Manutenção do Emprego, significando mais uma vantagem das empresas dos Açores relativamente às restantes empresas do país, visando a manutenção dos seus postos de trabalho até ao final do ano.