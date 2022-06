Abel Carreiro mantém o quinto lugar no Nacional

Nas corridas de domingo, realizadas no Crossódromo Internacional do Casarão, em Águeda, Abel Carreiro terminou em quinto lugar com 31 pontos. Apesar de ter tido uma semana febril, devido a uma amigdalite, foi sexto classificado na primeira manga, ganha pelo espanhol David Beltran, e na segunda, vencida por Paulo Alberto, terminou na quinta posição.

O piloto da Husqvarna 250F soma, no conjunto das seis provas já realizadas, 171 pontos, estando a 82 pontos do líder do campeonato de MX2, Fábio Costa. Faltando a prova de Moçarria, a 10 de julho, dificilmente Abel pode subir ao último lugar do pódio, por estar a 86 pontos de Sandro Lobo, e ao quarto lugar, ocupado por André Sérgio, com mais 57 pontos.

Na corrida de Elite, que junta todos as classes, Abel Carreiro foi oitavo posicionado na única manga. Com 60 pontos e entre os 32 pilotos com pontuação, está no nono lugar no campeonato desta categoria.

Henrique Benevides, em Yamaha 250F, com um sétimo e com um nono lugares nas mangas de MX2, acabou, na geral, no oitavo lugar com 26 pontos. É sétimo classificado no campeonato, com 153 pontos, a 18 de Abel Carreiro.

Em Elite, foi décimo terceiro classificado na manga realizada. Totaliza 40 pontos em seis corridas, o que lhe permite ser décimo terceiro.

Finalmente, Rodrigo Benevides, igualmente em Yamaha 250F, concluiu a prova de MX2 de Águeda em 18.º lugar, entre 30 concorrentes, com 7 pontos. Esta classificação deve-se aos 17.º (1.ª manga) e 18.º (2.ª manga) lugares. No campeonato, Rodrigo é 19.º classificado, com 41 pontos.

No próximo domingo decorre a segunda prova do Campeonato de São Miguel, o 18.º Grande Prémio Grupo Marques. Realce para a participação, extra campeonato, do campeão nacional Luís Outeiro.