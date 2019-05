“A palavra coesão é muito utilizada mas não é depois cumprida”

A candidata dos Açores pela CDU ao Parlamento Europeu surge em 14.º lugar na lista, o lugar mais baixo entre os três maiores partidos da esquerda em Portugal. Acha que essa posição na lista pode ser interpretada pelo eleitorado como uma menor importância que a CDU dá aos Açores nesta eleição?



Creio que não, porque dentro da CDU, o nosso método de trabalho coletivo não se compadece com considerações numéricas... Do primeiro ao último, todos somos candidatos e esta é uma consideração que nasce de outras práticas políticas que não as nossas. Para nós, o lugar não tem importância e todos concorremos para um projeto, pelo que é indiferente que seja eu ou outra pessoa a defender os Açores, porque o que é substantivo é o trabalho efetivamente feito... Aliás, o trabalho dos nossos três eurodeputados no mandato que agora acaba bem demonstra como os Açores foram conhecidos, entendidos e defendidos nas instâncias europeias, muito mais do que o foram por eurodeputados que provinham dos Açores.







Pode ler a entrevista na íntegra na edição desta quarta-feira, 22 maio 2019, do jornal Açoriano Oriental