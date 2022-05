"A Minha Vida Dava Uma Canção" 2022

Com um balanço bossa nova e um toque jazzístico, Aníbal Raposo faz aquilo que o título da canção promete. Canta a história da sua vida, do dia do seu nascimento até “ao fim das contas”, passando por episódios da infância e da juventude, e acontecimentos marcantes como o 25 de abril e o nascimento das filhas.



A canção, que já roda nas rádios e está disponível também no Youtube, vai fazer parte do álbum “Luz do Tempo”, que vai ser lançado ainda este ano e que vai incluir também canções como “Nuvens Correndo Num Rio” – com letra de Natália Correia –, “Tu”, “É Possível” e “Música e Mel”, também já disponíveis para audição na página de Youtube do músico açoriano.