“A Luz de Duas Esperanças” em exposição na Ribeira Seca

“Eu gostava de fazer uma homenagem ao Senhor Santo Cristo, quando ainda não sabíamos se ia haver festa este ano. Daí surgiu a ideia para este trabalho de homenagem ao Senhor Santo Cristo e à Madre Teresa em que cada uma das sete redomas está relacionada com a simbologia ligada ao Senhor Santo Cristo e à madre Teresa D’Anunciada, como os círios, as pagelas ou as medalhinhas”, contou a autora dos trabalhos ao Açoriano Oriental, Sandra Cordeiro.

Desta vontade surgiram os trabalhos que estão expostos na Junta da Ribeira Seca, freguesia onde nasceu a Madre Teresa D’Anunciada, e que é composta por sete redomas com simbologia relacionada com o culto do Senhor Santo Cristo e se intitula “A Luz de Duas Esperanças”, assim como duas representações dos livros sobre a vida da religiosa que iniciou a devoção ao Santo Cristo dos Milagres.

A autora explicou ainda que se trata de trabalhos que recorrem ao uso de materiais reciclados, aplicando técnicas de modelagem, pintura e costura.

A exposição foi inaugurada na passada sexta-feira, tendo na ocasião José Manuel Aguiar, presidente da Junta de Freguesia de Ribeira Seca, afirmado que “é um orgulho imenso acolher estas iniciativas”, segundo é referido na página da autarquia na rede social Facebook.