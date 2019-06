A capacidade de diálogo é fundamental para quem quer ganhar as eleições de 2020

Francisco César presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista na Assembleia Legislativa dos Açores faz um balanço positivo do trabalho do PS na Educação e na Saúde, bem como no desenvolvimento económico da Região e sublinha a capacidade de diálogo dos socialistas no parlamento

Que projetos e propostas tem o PS apresentado no sentido de alterar o paradigma da Educação?



Temos trabalhado muito na área da Educação. Mas a oposição tem tido o péssimo defeito de tirar a fotografia do momento, e não procurar o álbum.

Para analisarmos o que tem sido realizado ao nível da Educação, é preciso perceber o ponto de partida. Em primeiro lugar, aquando a formação da Autonomia, estávamos muito atrás em todos os indicadores a nível nacional. (...) O que nós tentamos explicar aos açorianos - e penso que têm compreendido, e à oposição, são os desafios. Temo-nos deparado com vários desafios: o primeiro é o desafio da infraestruturação e este foi ultrapassado. O segundo desafio tinha que ver com o abandono escolar. E o terceiro desafio tem a ver com o sucesso escolar. É possível investir nestas três áreas em paralelo, é: uma é mais fácil porque implica a construção de obra física – falta apenas a rede de São Miguel para terminar. Mas as outras têm a ver com algo que é estrutural (...) com dificuldades de aprendizagem e com o abandono escolar que era histórico nos Açores.







Pode ler a entrevista na íntegra na edição desta segunda-feira, 17 junho 2019, do jornal Açoriano Oriental