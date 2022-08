"A Cantadeira" encerra temporada "Música no Forte" nas Lajes do Pico

A primeira temporada do projeto "Música no Forte" permitiu realizar, desde julho, oito concertos de artistas regionais, nacionais e estrangeiros no Forte de Santa Catarina, nas Lajes do Pico, encerrando no domingo com “A Cantadeira”, foi hoje anunciado.