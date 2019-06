“A Calheta de outros tempos” na Biblioteca Pública de Ponta Delgada

A mostra pretende dar a conhecer, através de documentos manuscritos e iconográficos, as vivências de meados do século XIX até à década de 30 do século XX daquela zona da cidade de Ponta Delgada, dinâmica em termos económicos, nas áreas da pesca, comércio e indústria.







Pela sua riqueza informativa e visual são também destacados alguns documentos que lembram a sua toponímia e outros aspetos de valor informativo e visual, cuja divulgação é importante.







A exposição estará patente ao público até 31 de agosto, podendo ser visitada das 09h00 às 17h00, nos dias úteis.