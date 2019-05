“A arte não pode ser estéril, tem de contribuir para um mundo melhor”

As mais lidas

“Eu tenho um projeto, com quase 50 anos, cuja única missão é que a minha obra sirva para melhorar a condição humana. Para mim, a arte não pode ser um prazer estéril. A arte é um compromisso social. A arte tem de tentar contribuir para a evolução da sociedade, para a criação de um mundo melhor, mais justo e mais igualitário”, afirmou.

Com quase setenta anos, o pintor e escultor, mas também ativista cultural, Camilo Camaño Xestido defende que a arte não pode ser estéril, devendo contribuir para um mundo mais justo.

Pintor e escultor, mas também ativista cultural, Camilo Camaño Xestido apresenta a exposição "Encontros no Atlântico" na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada. A mostra será inaugurada esta sexta-feira, pelas 18h30

