426 médicos exigem que Artur Lima peça desculpa

Nesta edição, noticia-se ainda que o presidente da Proteção Civil está demissionário; que os trabalhadores do Teatro Micaelense pedem salários mais justos; que o Presidente do Governo reclama atenção às Regiões Ultraperiféricas; e que Saudades da Terra têm edição de luxo.

O regresso do Baile de Réveillon no Coliseu e a abertura de um centro de cibersegurança de empresa canadiana são outros dos temas no jornal desta quarta-feira, onde o Desporto adianta que Remédios e Santa Clara estão na final da Taça Luís Bernardo e que Bota Fogo fechou equipa sénior por falta de recursos.