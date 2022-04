Açores apresentam uma das maiores incidências de crianças e jovens com comunicações às comissões de proteção de menores por estarem em situação de risco. No ano passado foram comunicadas 1953 situações, revela o jornal.



"Pedintes geram queixas na baixa de Ponta Delgada", "Guardas florestais com poder de polícia em 2022" e "Produção de resíduos urbanos diminuiu 2,7% no ano passado" são os outros destaques desta Primeira Página.