37.25 NAP apresenta "Eu danço, e tu?" no Teatro Micaelense

De acordo com nota de imprensa, em 2024, o 37.25 NAP quer celebrar o Dia Mundial da Dança, que se assinala a 29 de abril, revisitando as suas criações, “quer celebrá-lo com todos, dançando com o espaço, o tempo, a multimédia, a robótica e a plasticidade dos materiais”.

Desta forma, o coletivo apresenta uma peça interativa, “de longa duração, que junta em cena várias áreas, artísticas e científicas, numa celebração do corpo que dança”.

Em "Eu danço, e tu?" participam André Melo, Catarina Medeiros, Diana Pinto, Giovana Sanchez, Sara Machado, Sara Lopes e Vanessa Canto.

O espetáculo conta com a colaboração da Universidade dos Açores e do Centro de Qualificação dos Açores, IPRA.

Saliente-se que o 37.25 - Núcleo de Artes Performativas é um grupo de intérpretes, coreógrafos e criadores, cujo processo parte da herança insular e da geografia para a construção de uma nova perspetiva da cultura açoriana, que encontra na dança e na performance a sua expressão.

O trabalho é colaborativo, deixando-se influenciar e instigar pelas linguagens e estilos dos próprios integrantes do Núcleo, assim como pelas dos diferentes coreógrafos com quem têm vindo a trabalhar.