2ª edição da Corrida da Vila de Água de Pau decorre domingo

Integrada no Campeonato de Estrada de São Miguel, pelo segundo ano consecutivo, a prova vem comprovar a dinâmica desportiva que o concelho de Lagoa apresenta e que se verifica em diferentes modalidades desportivas, fruto do trabalho excecional dos clubes, instituições e associações desportivas lagoenses e diversas parcerias realizadas.

De acordo com nota de imprensa, a concentração dos participantes está prevista para as 10h30, junto à Junta de Freguesia de Água de Pau. A organização aceita inscrições até 30 minutos antes do início da corrida. Os participantes terão direito a uma t-shirt, limitadas ao stock existente.

Os participantes podem optar por dois percursos, nomeadamente, o mais pequeno, que terá cerca de 1 km, com partida da rua da Ribeira, passagem pela travessa de Santiago, rua da Carreira, travessa da Carreira, rua da Natividade, rua de São Pedro, estrada regional, rua do Mercado e chegada à rua da Ribeira.



O percurso maior abrange 2,6 km, com partida na rua da Ribeira, passagem pela estrada regional, pelas ruas da Natividade, rua de São Pedro, rua da Igreja, rua da Vila Nova, rua Manuel Egídio de Medeiros, rua do Paul, rua da Carreira, travessa de Santiago e chegada ao ponto de partida, rua da Ribeira.

Os prémios serão entregues aos três primeiros classificados de cada escalão e sexo, sendo que poderão participar atletas de todos os escalões etários, federados e não federados.

Esta prova conta com o apoio da Câmara Municipal de Lagoa, da Associação de Atletismo de São Miguel, da Junta de Freguesia de Água de Pau, do Grupo de Escoteiros de Água de Pau, da Escola Básica Integrada de Água de Pau e da Casa do Povo de Água de Pau.