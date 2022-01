26 novos casos e 87 recuperados nas últimas 24 horas nos Açores

A Autoridade de Saúde Regional refere, em comunicado, que em São Miguel, um dos casos corresponde a viajante, não residente, com rastreio positivo, após outro viajante do mesmo grupo ter testado positivo. Os restantes casos decorrem de transmissão comunitária.

Assim, no concelho da Lagoa há três novos casos (dois em Água de Pau e um em Santa Cruz).

No concelho de Ponta Delgada foram registados seis novos casos (três nos Arrifes, um na Fajã de Cima, um em São Roque e um nos Ginetes).

No concelho da Ribeira Grande há um novo caso (Rabo de Peixe).

No concelho de Vila Franca do Campo há um novo caso (Ribeira das Tainhas).

Na Terceira, 10 dos novos casos ligam-se a cadeias de transmissão local primárias já existentes e um caso está em investigação, adianta a Autoridade de Saúde Regional.

Desta forma, no concelho de Angra do Heroísmo há quatro novos casos (um em Santa Bárbara, um na Terra Chã, um em São Bartolomeu de Regatos e um na Vila de São Sebastião).

No concelho da Praia da Vitória foram registados sete novos casos (um no Cabo da Praia, um em Santa Cruz, um nas Lajes, um nas Fontinhas, um na Agualva, um na Vila Nova e um no Porto Martins).

No Pico, registou-se dois novos casos de dois viajantes, não residentes, com rastreio de 6º dia positivos.

No Faial há igualmente dois novos casos de dois viajantes, não residentes, com rastreio de 6º dia positivos.

Também nas últimas 24 horas foram registadas 87 recuperações, sendo 79 em São Miguel (15 em Ribeira Grande, 29 em Ponta Delgada, 32 na Lagoa, e três em Vila Franca do Campo); sete na Terceira (quatro Praia da Vitória e três em Angra do Heroísmo); e uma nas Flores.

À data de hoje estão internados 12 doentes, sendo 11 no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada (com três em Unidade de Cuidados Intensivos) e um no Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo.

O arquipélago conta presentemente com 412 casos positivos ativos, sendo 310 em São Miguel, 60 na Terceira, 17 no Pico, 10 em São Jorge, sete nas Flores, sete no Faial e um na Graciosa.

Foram extintas duas cadeias de transmissão local primária na Terceira, estando agora ativas no arquipélago 11 cadeias de transmissão local primária, sendo seis na Terceira, duas no Pico, uma em São Jorge, uma no Faial e uma São Miguel/Flores.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 7.042 casos positivos de Covid-19, tendo recuperado da doença 6.452 pessoas e 34 faleceram 34.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 8 de julho corrente, foram administradas, nos Açores, 250.705 doses de vacinas contra a Covid-19, havendo 129.190 pessoas com, pelo menos, uma dose (53,21% da população) e 121.515 pessoas com vacinação completa (50,05%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.