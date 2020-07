22ª edição do Festival Angrajazz cancelada

O evento, que deveria acontecer entre 1 a 3 de outubro de 2020, em Angra do Heroísmo, não vai acontecer como consequência da pandemia de Covid-19.



De acordo com os promotores, a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo pretende evitar quaisquer ajuntamentos de grandes grupos de pessoas ainda em outubro, pelo que a decisão de adiar o evento para 2021 foi a decisão tomada.



Além disso, acrescenta ainda a Associação Cultural Angrajazz, o cancelamento do Angrajazz 2020 foi decidido porque há também "toda a incerteza sobre a possibilidade da realização de voos internacionais sem necessidade de quarentenas, abertura do espaço aéreo internacional (especialmente o americano) e possibilidade de uma segunda vaga de contaminação", refere em comunicado a direção da entidade promotora do evento.



A organização já entrou em contacto com os grupos contratados para a edição deste ano no sentido de marcarem presença na edição de 2021, que entretanto vai realizar-se entre os dias 1 e 4 do próximo ano.



"As conversações com os grupos foram profícuas, e estamos convictos que vamos manter em 2021 a programação que tínhamos agendada para o corrente ano, o que muito nos satisfaz", finaliza a nota da Associação Cultural Angrajazz.