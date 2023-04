19 pessoas resgatadas ao largo das ilhas Baleares

A operação foi realizada a menos de dois quilómetros a noroeste do arquipélago, divulgou a delegação do governo espanhol das Ilhas Baleares.

Os migrantes detidos são de origem norte-africana e subsaariana e todos estão bem de saúde, acrescentou a mesma fonte.

Estes migrantes somam-se aos 90 que chegaram nas últimas horas a Formentera, Andaluzia e Múrcia.

Desde o início do ano, chegaram ao arquipélago das Ilhas Baleares 13 embarcações com 205 migrantes, segundo a agência de notícias EFE.

Em 2022, foram detetadas 174 embarcações irregulares nas costas baleares, de acordo com os dados do ministério do Interior.