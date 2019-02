19 grupos cantaram às estrelas em Ponta Delgada na passada sexta feira

Em Ponta Delgada cumpriu-se, esta sexta feira, uma vez mais, a tradição do Cantar às Estrelas. 19 os grupos, mais de 600 pessoas marcaram presença nos Paços do Concelho para Cantar às Estrelas, evocando quadras tradicionais, mas, também, introduzindo outras específicas, ora de cumprimento, ora em jeito de agradecimento ou desafio.

O Presidente da Câmara Municipal, José Manuel Bolieiro, congratulou-se com o envolvimento das instituições do concelho no evento, permitindo, “dar continuidade a uma tradição que aparentemente estava perdida” e que encerra as festividades de Natal.



O edil destacou, igualmente, a vivacidade com que o fazem, “realçando a alegria de Ponta Delgada” e dando a conhecer a quem nos visita que “esta é uma cidade com manifestações de alegria e bem receber”.

O Presidente, que também apontou o caráter intergeracional e pedagógico do Cantar às Estrelas, anunciou, que esta é uma iniciativa que a Câmara vai continuar a promover.

José Manuel Bolieiro, acompanhado por membros do seu Executivo, recebeu, durante a manhã, tarde e noite do dia 1 de fevereiro, os alunos da Escola EB1/JI de São Pedro, Grupo de Idosos de São Sebastião, Crianças dos ATL Municipais, Colégio S. Francisco Xavier, Conservatório Regional de Ponta Delgada, Grupo Cultural e Recreativo Domingos Rebelo, Grupo Coral Vozes ao entardecer da Academia Sénior da Universidade dos Açores, Grupo de Cantares às Estrelas dos Ginetes, Grupo Folclórico Ilha Verde, Grupo de Cantares às Estrelas da Casa do Povo de São Vicente Ferreira, Grupo de Cantares às Estrelas da Escola de Violas da Relva, Grupo de Cantares às Estrelas da Covoada, Grupo Folclórico de São Miguel, Grupo de Cantares às Estrelas da Marcha dos Arrifes, Grupo Folclórico dos Arrifes, Grupo Folclórico da Fajã de Baixo, Grupo Coral da Fajã de Baixo, Grupo de Cantares às Estrelas de Feteiras e Grupo de Cantares às Estrelas de São José.