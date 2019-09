150 inquéritos de crimes económicos em investigação

Coordenador do Ministério Público nos Açores revela, numa entrevista alargada ao Açoriano Oriental, que ainda este ano é possível que algumas destas investigações fiquem concluídas

Nesta edição, os nossos leitores poderão ficar a saber mais sobre o caso de um menino de São Miguel que fez um transplante inédito em Portugal, bem como sobre um projeto que já provou que é possível substituir o plástico descartável por embalagens feitas de conteira, e as obras que vão ser realizadas na Ermida de Nossa Senhora do Desterro.

A afirmação de António Costa que passou por São Miguel, para um comício em Vila Franca do Campo, de que é preciso um governo que saiba dialogar com as Regiões é outro destaque da primeira página da edição deste domingo.

O Desporto noticia que Rabo de Peixe entra a vencer o São Roque e que Santa Clara vai tentar pontuar no Dragão.