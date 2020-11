140 quilos de pescado apreendido na Terceira

De acordo com comunicado, no decorrer de uma ação de fiscalização num armazém de comércio de peixe, sito em Porto de Pescas da Praia da Vitória, os militares detetaram um homem de 50 anos, na posse de 49 quilos da espécie peixão sem o peso e as medidas mínimas para a sua pesca e comercialização. Tinha ainda na sua posse 91 quilos de alfonsim, espécie que atualmente está interdita a sua captura. Foi identificado e elaborado o respetivo auto de contraordenação.

O pescado apreendido, após verificação das condições higiossanitárias, foi doado a várias instituições de solidariedade social.