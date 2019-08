Vinte e três turistas espanhóis assistidos em Fátima por intoxicação alimentar

As mais lidas

No local estiveram 14 elementos dos Bombeiros Voluntários de Fátima, apoiados por sete veículos, a GNR e uma viatura médica de emergência de Leiria.

Dezoito das vítimas foram assistidas no local e cinco foram transportadas, sem gravidade, para o Hospital de Leiria.

O adjunto do comando dos Bombeiros Voluntários de Fátima, Hugo Fonseca, disse à Lusa que as pessoas tinham participado numa excursão, onde ingeriram alimentos, e sentiram-se indispostas à chegada ao hotel.

