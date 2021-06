Vera Pires candidata do BE à Câmara Municipal de Ponta Delgada

De acordo com comunicado, a "experiência e o conhecimento acumulado nos vários anos como membro da Assembleia Municipal será uma mais-valia para construir um programa eleitoral que dê resposta aos principais problemas do município que vêm do passado e para projetar um futuro melhor para Ponta Delgada".

Enquanto deputada municipal, Vera Pires destacou-se por propostas apresentadas em áreas como "ambiente, igualdade de género, bem-estar animal e mobilidade", e tem sido a "única eleita no município de Ponta Delgada a dar voz à luta contra a construção da central de incineração em São Miguel, levando o assunto por inúmeras vezes a debate, sempre contra PS e PSD que, nesta matéria, estão sempre de mãos dadas a defender os mesmos interesses", adianta a mesma nota.

A ação de Vera Pires, no passado, foi também "determinante para a instalação do Conselho de Ilha de São Miguel, uma responsabilidade do município de Ponta Delgada que só foi cumprida depois de muita insistência".