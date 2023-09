Ventura diz que Chega “está indisponível” para acordos com Albuquerque

“Quero deixar claro, olhos nos olhos, após conversa que tive há minutos com o novo líder parlamentar do Chega da Madeira, o Miguel Castro, que o Chega está indisponível para fazer qualquer acordo, qualquer coligação, qualquer entendimento com Miguel Albuquerque”, disse André Ventura, numa declaração aos jornalistas na sede nacional do Chega, em Lisboa.

Após conhecidos os resultados das legislativas na região autónoma, onde a coligação PSD/CDS falhou a maioria absoluta (24 deputados), Ventura defendeu que, em nome da “coerência em política, Miguel Albuquerque deve demitir-se das suas funções de presidente do Governo Regional e de líder do PSD/Madeira com efeitos imediatos”.

"Em política, as palavras têm de ter consequências", defendeu, lembrando que o dirigente social-democrata disse que recusaria governar e se demitiria da liderança do PSD/Madeira caso a coligação que liderou não conseguisse maioria absoluta.