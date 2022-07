Vasco Ribeiro e Frederico Morais avançam no Ballito Pro de surf na África do Sul

Vasco Ribeiro foi o primeiro a entrar em ação, vencendo a quinta bateria da 'ronda dos 48', com 13,33 pontos (7 e 6,33 nas duas melhores ondas), superando Rio Waida (11,70), da Indonésia, Josh Burke (9,93), dos Barbados, e João Chianca (9,50), do Brasil.

Também Frederico Morais conseguiu o primeiro lugar na sua bateria, a 12.ª, com uma pontuação de 12,60 (6,83 e 5,77), à frente do italiano Leonardo Fioravanti (11,70), do sul-africano Adin Masencamp (11,50) e do brasileiro Matheus Navarro (9,57).

Na próxima fase, a 'ronda dos 24', Vasco Ribeiro vai competir na terceira bateria com o francês Timothe Bisso e com o sul-africano Luke Thompson, e Frederico Morais está colocado na oitava bateria com o havaiano Cody Young e o australiano Liam O'Brien.

O período de espera do Ballito Pro começou em 03 de julho e estende-se até 10 de julho.