Vasco Cordeiro anuncia investimento da Região para preservar paisagens tradicionais

“Nós consideramos que aqui, na Graciosa, e por todas as ilhas da nossa Região, um dos grandes ativos que temos, do ponto de vista do nosso desenvolvimento futuro, é o património natural”, afirmou Vasco Cordeiro, citado em nota.







Estes apoios integram-se no sistema de incentivos disponibilizado pelo executivo açoriano à manutenção de paisagens tradicionais integradas em áreas classificadas em toda a Região, designadamente as paisagens de vinha e pomares em currais, em fajãs costeiras e em socalcos nas várias ilhas.







Vasco Cordeiro falava no início da visita estatutária à Graciosa, numa cerimónia onde foram assinados seis contratos com este objetivo, passando a abranger um total de cerca de 30 beneficiários e uma área total de cerca de 19 hectares nesta ilha.







Segundo disse, estes contratos permitem, assim, preservar as paisagens tradicionais fundamentais para o desenvolvimento e reforço do setor turístico, através de verbas próprias da Região que são direcionadas para este objetivo.





Na sua intervenção, o presidente do Governo sublinhou também a opção clara do executivo de, através destes contratos, mas também de outros mecanismos dirigidos ao setor produtivo, como o programa VITIS, “cuidar do que é nosso, em termos de paisagem, de tecido produtivo e de desenvolvimento futuro do turismo”.