Vários hotéis do Porto perto dos 100% de ocupação para o Carnaval

“As perspetivas e realidade da procura hoteleira neste início de ano é, francamente, otimista e estamos já com uma taxa de ocupação muito perto dos 100% para este período de fim de semana de Carnaval prolongado”, declarou à Lusa a diretora-geral do M.Ou.Co. Hotel, Teresa Martins, no zona do Bonfim do Porto.

Ao contrário do período homólogo de 2022, cuja realidade ainda foi “muito influenciada pelo cenário de pandemia que vivíamos”, as perspetivas para 2023 consolidam os resultados de retoma que temos vindo a presenciar, bem como a validação da vontade de viajar e a procura de novas experiências”, acrescentou Teresa Martins, revelando que os principais mercados que estão a fazer reservas naquela unidade hoteleira são o mercado nacional, francês e espanhol.

O Bessa Hotel Baixa, no centro do Porto, está quase lotado, com taxas de ocupação entre os 90% e os 95%, e o Hotel Bessa, na zona da Avenida da Boavista, está com uma taxa de ocupação a rondar os 60%, adiantou à Lusa Renato Correia, diretor geral do Bessa Hotel Boavista.

A taxa de ocupação hoteleira para o Carnaval no Hotel Moov Porto Centro está a rondar os 83%, conta, por seu lado, Mariana Ramos, da secção de Marketing & Sales Manager dos hotéis Moov.

“De sexta-feira até ao feriado de Carnaval [terça-feira, dia 21], a ocupação do Hotel Moov Porto Centro é de, em média, 83%. O fim de semana pré-Carnaval corresponde ao período em que vamos ter mais quartos ocupados, com destaque para a noite de sábado em que prevemos atingir a ocupação total, "com 97% dos quartos reservados até ao momento".

Para o feriado de Carnaval, a perspetiva é de podermos contar com 69% dos quartos ocupados. Assim, tudo indica que os hóspedes que nos procuram dão prioridade a passar o fim de semana fora e prolongá-lo, em alguns casos, nos dias seguintes”, acrescentou.

Os dois Vila Galé da cidade do Porto estão com uma taxa de ocupação de 50% para as miniférias de Carnaval, mas as reservas podem vir a “aumentar” nos próximos dias, porque a tendência atual é haver “muitas reservas de última hora”, referiu uma funcionária da área de reservas daquela cadeia de hotéis.

As reservas para o mesmo período de 2022 foram substancialmente menores, a rondar os 30%, recorda, justificando com a “ressaca da pandemia”.

O The Editory Boulevard Aliados Porto Hotel, inaugurado há 10 meses, está com uma taxa de ocupação a rondar os 60% para o período de férias de Carnaval, avançou, por seu lado, Joana Sousa, rececionista daquela unidade hoteleira.