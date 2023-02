Universidade de Coimbra quer juntar escolas e famílias para promover vida saudável

Intitulado RYHEALTH (sigla inglesa que significa uma abordagem abrangente para a promoção da saúde), o projeto agrega atividade física, dieta saudável, saúde mental e bem-estar, envolvendo a família e a escola e direcionado a estudantes dos ensinos básico e secundário, revelou a UC, numa nota enviada à agência Lusa.

“Pretende-se que crianças e jovens deixem de orientar a sua saúde por fatores extrínsecos e passem a tomar opções (sobre exercício, alimentação, entre outros) de forma intrínseca, para que a vida saudável seja uma escolha e não uma imposição”, explicou, citada na nota, a docente da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra (FCDEFUC) e coordenadora do projeto, Paula Tavares.

“É fundamental promover esta visão holística junto de crianças e jovens para que experimentem, aprendam e vivam vários comportamentos saudáveis, de forma sustentada, ao longo da vida, sendo a escola um lugar de grande relevância para adquirirem e experienciarem esses comportamentos”, vincou a professora da FCDEFUC.

Por outro lado, ao envolver a família, o RYHEALTH, que decorrerá até 2025, pretende ter “um impacto intergeracional, em que todos participam ativamente na promoção de estilos de vida saudáveis, independentemente da idade”, destacou Paula Tavares.

O novo programa, financiado em mais de um milhão de euros pela Comissão Europeia, envolve iniciativas que, segundo a UC, “assentam em cinco pilares”, o primeiro dos quais visa apoiar a promoção de atividades ao ar livre e estilos de vida saudáveis junto de alunos de escolas básicas e secundárias.

Melhorar as competências de professores e famílias para a promoção da saúde e prevenção de doenças através da adoção de comportamentos saudáveis, facilitar e aumentar as práticas de atividades que melhorem a saúde desde tenra idade e aumentar a consciencialização sobre os impactos positivos de hábitos saudáveis, são outros objetivos do projeto europeu.

Por último, o RYHEALTH quer criar uma rede de instituições, escolas, estudantes e famílias na Europa para a promoção do desporto, de atividades ao ar livre e de estilos de vida saudáveis.

Em Portugal, além da UC, o projeto envolve os agrupamentos de escolas da Anadia (através da Escola Básica de Vilarinho do Bairro) e da Sertã, “estando em curso o recrutamento de escolas do município de Coimbra”.

O RYHEALTH agrega ainda a Outdoor Against Cancer e a Escola Internacional Montessori de Munique – Campus de Mónaco, ambas da Alemanha e a Universidade de Cádiz (Espanha).

Na Universidade de Coimbra, o projeto conta ainda com a participação de Alain Massart, Beatriz Gomes, Maria João Campos e Paulo Nobre, docentes da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física.