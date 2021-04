Unidade de Saúde de São Miguel lamenta “distúrbio” no processo de vacinação

Em comunicado, a USISM começa por lamentar “todo o distúrbio no processo de vacinação decorrido nos dias 23, 24 e 25 de abril de 2021” no centro de vacinação em Ponta Delgada.



A USISM refere ter conhecimento que, naqueles dias, foram vacinados utentes que cumpriam os critérios de vacinação relacionados com patologias, mas que não tinha a idade exigida para a vacinação.



“Na sequência de mal-entendidos e desinformações que circularam pela população e que geraram grande afluência ao centro de vacinação das Portas do Mar, em Ponta Delgada, não foi possível concretizar a estratégia planeada”, afirma a administração da unidade de saúde, acrescentando que o “foco principal” era “vacinar o maior número de pessoas”.



A USISM reconhece a possibilidade de ter existido um “erro na logística”, mas critica as “tentativas de manipular o sistema”.



“O conselho de administração da USISM admite, como em qualquer processo desta dimensão, apesar das orientações emanadas, que o erro na logística pode existir, mas não compreende as tentativas de manipular o sistema que contribuem significativamente para a pressão gerada”, lê-se na mensagem.



Contudo, acrescenta, “corromper o sistema e vangloriar-se de o fazer é contribuir para o insucesso de uma operação complexa com uma abrangência de mais de 110 mil pessoas a vacinar e que diariamente envolve 150 profissionais da saúde”.



A USISM lembra ainda que foi aberto um processo de inquérito para “apurar as eventuais lacunas e respetivas responsabilidades no processo de vacinação”.



“Não se aceita que lacunas ao nível da organização da operação específica deste último fim de semana coloque em causa o bom nome dos profissionais da saúde da USISM”, assinala o conselho de administração.



Hoje, o secretário da Saúde dos Açores determinou a abertura "de processos disciplinares e de um inquérito para o cabal apuramento" de uma alegada vacinação indevida no centro de inoculação de Ponta Delgada.



"Estamos perante uma situação absolutamente inaceitável, perante um processo muito exigente e delicado que determina que haja o maior rigor e objetividade na inoculação das vacinas ", sublinhou Clélio Meneses, governante do executivo PSD/CDS-PP/PPM.



O PS/São Miguel também comunicou hoje que está a “acompanhar com preocupação os inúmeros relatos de utentes que dão conta de um cenário de grande desorganização e de alegadas situações de abusos no processo de vacinação” em Ponta Delgada.



“Há relatos de utentes que, tendo sido contactados para se apresentarem, se queixam de terem sido ultrapassados por outros que não haviam sido convocados para aqueles dias. Há, igualmente, relatos de suspeitas de abuso e de favorecimento”, afirmam os socialistas.