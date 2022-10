Três detidos em São Miguel por crimes de posse de arma proibida e ameaças

Em comunicado, o Comando Regional da PSP adianta que a primeira detenção ocorreu no decurso de uma ação de patrulhamento, num local "conotado" com o tráfico e consumo de droga.



Segundo a PSP, os polícias denotaram "comportamentos suspeitos" por parte do detido que, ao aperceber-se da presença policial, fugiu a pé, acabando por ser intercetado pela posse de "quatro doses individuais de haxixe e de uma arma branca, construída exclusivamente para ser usada como arma de agressão".



A segunda detenção, também no concelho da Lagoa, ocorreu na sequência de uma intervenção policial numa "zona urbana sensível", após "uma abordagem" a um grupo "conotado com o consumo e tráfico de estupefacientes".



Um dos suspeitos tinha na sua posse uma arma proibida, nomeadamente "uma faca borboleta”, lê-se no comunicado.



A terceira detenção ocorreu na sequência de uma denúncia de agressões em contexto de violência doméstica.



Após uma "rápida deslocação ao local", os polícias "intercetaram o suspeito e garantiram a segurança da vítima", tendo detetado no veículo do homem "uma arma ilegal, duas munições, um par de algemas metálicas, e um crachá".



Segundo a polícia, as intervenções permitiram "a apreensão de três armas, munições de arma de fogo, algemas metálicas e produto estupefaciente".



Todos os detidos foram constituídos arguidos e sujeitos a Termo de Identidade e Residência.