Trânsito cortado na estrada regional da Ribeira Quente a partir do dia 21 devido a obras

A decisão da Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas prende-se com a necessidade de se proceder à execução dos trabalhos no troço do semi-túnel, sendo o encerramento ao trânsito automóvel entre as 23h00 e as 06h00. A exceção vai para o fim de semana.



Esta obra, orçada em cerca de 5 milhões de euros, tem como grande objetivo a melhoria das condições de segurança da referida via, mediante intervenções que reduzam o risco associado a fenómenos de deslizamento de terras e queda de pedras que se registam com relativa frequência.



As intervenções estão a ser realizadas em oito troços, ao longo dos seis quilómetros da via. Os trabalhos incluem a limpeza, desmatação, reperfilamento e estabilização de taludes, execução de órgãos de drenagem, construção de um semi-túnel e pavimentação.



O semi-túnel com a extensão de 210 metros, terá uma estrutura em betão armado com pórticos longitudinalmente espaçados de 4 metros e uma laje de cobertura maciça com 25 cm de espessura.



Sobre a laje será executado um revestimento, sob um aterro inclinado, que absorverá impactos de eventuais quedas de blocos rochosos e/ou deslizamentos, previsíveis face à encosta de forte pendente e altura deste troço.



Esta solução, além de ser considerada como a mais viável e competitiva, face a outras, permite a apreciação da paisagem e património natural.



A empreitada de Consolidação dos taludes da ER N.º 2-2.ª Furnas-Ribeira Quente é imprescindível para a melhoria das condições de segurança na circulação de pessoas e bens nesta zona da ilha de São Miguel.