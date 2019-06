Torneio 'Madalena Cup' juntou 500 atletas

O torneio de futebol infantil ‘Madalena Cup’ contou 31 equipas que representaram 13 clubes das ilhas do Pico, Faial, São Jorge, Terceira e São Miguel, bem como do continente.



O Madalena venceu em quatro dos cinco escalões em competição, conquistando o primeiro lugar em petizes, traquinas, infantis e iniciados. Só no escalão de

benjamins, o Oliveirense, da Fajã de Cima, ilha de São Miguel, levou a melhor sobre a equipa anfitriã, que se classificou em terceiro lugar.



Organizado pelo Futebol Clube da Madalena, com o apoio da Câmara Municipal da Madalena, o torneio visou promover o desenvolvimento desportivo e o salutar convívio, em situações de estágio e competição, associando ainda à componente desportiva um amplo cartaz festivo, com atuações de grupos e dj’s locais.