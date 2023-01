Teatro Micaelense promove oficina de expressão corporal para famílias

De Lés a Lés, uma oficina orientada por Carolina Rocha, é uma viagem que tem como ponto de partida a memória individual e coletiva enquanto família e qual a sua história de dança. Através de diversos estímulos e exercícios, pais e filhos vão relembrar e cruzar as suas experiências, cada uma caracterizada pelo seu contexto temporal, e misturar os ingredientes neste lugar de partilha e diversão. “De Lés a Lés” propõe descobrir, experimentar, explorar, relacionar, despertar os sentidos, desenvolver as capacidades motoras, criativas e expressivas e fortalecer os laços familiares através da dança.

Carolina Rocha nasceu nos Açores, na ilha de São Miguel, em 1986. É licenciada em Dança pela Escola Superior de Dança (2010), tendo concluído um semestre em Viena, no Konservatorium Wien Privatuniversität. Após a licenciatura, integrou o curso de especialização Modem Studio Atelier (2011/2012), da Compagnia Zappalà Danza, na Sicília. Em 2016, venceu a Bolsa de Jovens Criadores do Festival Walk&Talk. É cofundadora do coletivo 37.25 Núcleo de Artes Performativas.

Como criadora independente, destaca a peça Miragem (ACAC, 2019) e o seu vídeo-dança Degrau em grau (2015), desenvolvido em colaboração com Hugo França, vencedor de dois prémios: Melhor Filme, no Zinetika VideoDance Festival, e Melhores Realizadores Portugueses, pelo Júri Escolas, no Festival InShadow.

Atualmente, vive em São Miguel onde continua a desenvolver projetos na área da dança e performance. É professora de dança, instrutora de Pilates e personal trainer. Recentemente, inaugurou a abertura do seu próprio espaço SOLO Espaço de Movimento e Treino.

As inscrições para a oficina têm um preço de 5 euros e podem ser realizadas na bilheteira do Teatro Micaelense.