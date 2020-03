Teatro Micaelense exibe documentário sobre Jean-Michel Basquiat

O filme retrata os anos anteriores à fama do célebre artista americano Jean-Michel Basquiat (1960-1988) e a forma como a cidade de Nova Iorque, os seus habitantes, e as mutações da cultura artística de finais da década de 1970 e inícios da de 1980 moldaram a sua visão.





Sara Driver (1959, New Jersey) é uma realizadora independente fortemente associada à cena do cinema independente novaiorquino do final dos anos 70, até aos 90. Ascendeu ao meio cinematográfico como produtora de dois filmes de Jim Jarmush, nos quais participou também como actriz. Realizou Seleepwalk (1986), When Pigs Fly (1993) e Boom for Real: The Late Teenage Years of Jean-Michel Basquiat (2017).

As Noites de Cineclube resultam de uma parceria entre o Teatro Micaelense e o 9500 Cineclube. Os bilhetes têm um preço de €4 (€2,50, para os sócios do 9500) e podem ser adquiridos na bilheteira do Teatro Micaelense.