"Para este novo ciclo de concertos, recuperamos o título do projeto Fado e Guitarradas, que José Pracana, músico, colecionador e investigador da história do fado, apresentou no Teatro Micaelense em 2009", refere nota de imprensa.



Os bilhetes têm um preço de 5 euros e podem ser adquiridos na bilheteira do Teatro Micaelense e em bol.pt.