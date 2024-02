‘Tardes Ativas’ em Vila Franca durante todo o ano

Pedro Tavares é o único professor de Educação Física da Escola Profissional de Vila Franca do Campo e é também coordenador do curso Técnico de Apoio à Gestão Desportiva, ministrado pela instituição.



Desde o início do ano letivo, o docente e os alunos do curso têm posto em prática o projeto ‘Tardes Ativas’, criado com o intuito de “promover o exercício e a atividade física” e “combater os comportamentos sedentários dos alunos”, explica Pedro Tavares.

Acompanhando a grande diversidade de alunos do ensino profissional, com idades compreendidas entre os 15 e os 23 anos, as atividades desenvolvidas são adaptadas às necessidades e capacidades dos mesmos.



“O desporto, por si só, consegue garantir a inclusão”, avança o responsável pelo projeto. “Para incluirmos e satisfazermos os alunos, fizemos um levantamento das necessidades, tentámos perceber o que gostariam ou não de realizar e tentámos ir ao encontro da vontade deles”, admite.

Durante o ano letivo estão previstas várias atividades, que vão desde jogos desportivos coletivos, jogos individuais, trilhos e caminhadas, a desportos aquáticos e radicais.



“No final deste ano, mais para o verão, também está programado fazermos surf e outros desportos radicais, aproveitando as condições que temos aqui na ilha”, reconhece o coordenador, que admite que, após esta fase embrionária, o projeto possa ser alargado, desenvolvendo parcerias com outras escolas.