TAP faz voo com tripulação exclusivamente feminina

"Pela primeira vez na história da aviação mundial, o modelo da Airbus A330neo foi operado por uma tripulação exclusivamente feminina. O voo TP089 descolou às 10h45 de Lisboa, com destino a São Paulo", adianta comunicado da transportadora.



No âmbito da celebração do Dia Internacional da Mulher, todos os passageiros deste voo foram presenteados com uma oferta da marca portuguesa.





Neste dia, o 'Programa TAP Miles&Go' lança também uma campanha dedicada a todas as mulheres.



Durante o dia de hoje, todas as clientes que viajam com a TAP recebem o dobro das milhas de oferta. As milhas acumuladas poderão ser utilizadas em descontos imediatos em viagens da companhia ou nos mais de 100 parceiros do 'Programa Miles&Go'.