“Tango em Concerto” assinala Dia Internacional dos Museus na Horta

O concerto, que conta com o apoio da Câmara Municipal da Horta e do Teatro Faialense, pretende assinalar o Dia Internacional dos Museus, que se assinala nessa data.



De acordo com nota, o espetáculo conta com as atuações de Natália Bauer no violoncelo e de Marcello Guarini no piano, que vão interpretar temas de A. Villoldo, G Rodriguez, C. Gardel, A. Piazzolla, entre outros.



O evento é de entrada livre, mediante o levantamento de ingresso no posto de informação do Mercado Municipal da Horta, sendo obrigatório o uso de máscara, medida de combate à pandemia de Covid-19.