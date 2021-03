Sporting de Braga e Benfica lutam pelo terceiro posto

Os bracarenses chegam a este encontro a 14 pontos do Sporting, que venceu o Vitória de Guimarães, e a quatro do FC Porto, vencedor em casa do Portimonense, tendo mais dois pontos do que as 'águias'.

Este é o terceiro encontro entre as duas equipas esta temporada, depois dos triunfos do Sporting de Braga na Luz (3-2), na primeira volta da I Liga, e nas meias-finais da Taça da Liga (2-1) - as duas equipas ainda se vão encontrar na final da Taça de Portugal.

Na luta pela manutenção, o Estádio do Bessa recebe um encontro importante, com o Boavista, 16.º, em lugar de 'play-off' de manutenção, com 21 pontos, a receber o lanterna-vermelha Farense, com 19.

Na 17.ª posição, com 20 pontos, o Famalicão tenta sair dos lugares de despromoção na visita ao Marítimo, 14.º, com 21.

Mais confortáveis na classificação, Rio Ave (nono) e Belenenses SAD (10.º) defrontam-se em Vila do Conde.