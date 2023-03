Sofia Ribeiro reuniu-se com Secretária de Estado da Cultura do Governo do Rio Grande do Sul

“Este foi o mote da conversa: estabelecer uma parceria efetiva de troca de experiências e de colaboração efetiva para que possamos trazer os Açores contemporâneos a Rio Grande do Sul”, frisou Sofia Ribeiro no final do encontro.

A reunião marcou o começo de dois dias de visita oficial da governante ao Rio Grande do Sul para assinalar os 270 anos do povoamento açoriano naquele Estado brasileiro e projetar a Açorianidade para o futuro.

“Ficou delineado a forma de trabalharmos nesta troca cultural”, declarou ainda Sofia Ribeiro, que dirigiu um convite a Beatriz Araújo para uma visita oficial aos Açores.

Depois da reunião com a governante de Rio Grande do Sul, Sofia Ribeiro inaugurou, em Gravataí, cidade limítrofe de Porto Alegre – e sede da Casa dos Açores do Rio Grande do Sul -, um monumento evocativo dos 270 anos do povoamento Açoriano.

Acompanhada pelo Prefeito da cidade, a governante sublinhou o “orgulho” pela inauguração, lembrando o papel que a ascendência Açoriana teve, e ainda tem, na identidade cultural e social do Rio Grande do Sul.

No Brasil, Sofia Ribeiro vai assinar protocolos para a constituição de Centros Culturais Açorianos em 10 municípios brasileiros: Alegrete, Arroio Grande, Cachoeira do Sul, Gramado, Jaguarão, Porto Alegre, Santo António da Patrulha, São Gabriel, São José do Norte e Tavares.

O Diretor Regional das Comunidades, José Andrade, integra também a comitiva Açoriana, que conta também, a nível local, com a Presidente da Casa dos Açores do Rio Grande do Sul, Viviane Peixoto Hunter, e o Conselheiro da Diáspora Açoriana pelo Estado, Régis Marques Gomes.