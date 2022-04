Sindicato alerta para aumento de pressão no local de trabalho nos Açores em 2021

“Do ponto de vista sindical, nunca fiz tantas cartas de despedimento de trabalhadores como fiz durante este ano de 2021 e esta situação deveu-se ao facto de as pessoas já não aguentarem mais a pressão a que estavam sujeitas”, afirmou o dirigente sindical Vítor Silva, numa conferência de imprensa conjunta da USAH e do Sindicato das Indústrias Transformadoras, Alimentação, Comércio e Escritórios, Hotelaria e Turismo (SITACEHT) dos Açores, em Angra do Heroísmo.

Segundo o coordenador da USAH, apesar da pandemia de covid-19, em alguns setores, como a indústria conserveira ou o comércio, houve um “aumento da atividade”, que não se traduziu num reforço de trabalhadores, nem em aumentos salariais.

“Este aumento de trabalho não foi compensado com a entrada de mais pessoas, foi suportado com aquelas que já existiam. As pessoas tiveram de trabalhar ainda mais. Isto faz com que a conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal seja praticamente impossível”, alertou.

O aumento da carga laboral, associado à pressão e ao assédio moral, levou a que muitas pessoas tenham sentido necessidade de “escolher entre o seu trabalho e a sua saúde mental”, segundo Vítor Silva.

“É uma situação que nos preocupa e muito. As pessoas já estão fragilizadas e há inclusivamente pessoas que têm medo de ir trabalhar. Vão com receio do que vão ouvir durante o dia de trabalho”, sublinhou.

Numa conferência de imprensa de balanço de 2021, o dirigente sindical disse que os problemas laborais nos Açores se acentuaram, alertando para os baixos salários, para a precariedade, para a discriminação entre homens e mulheres, a falta de formação e a escassez de condições de saúde e segurança.

“O ano de 2021 não foi nada benéfico para os trabalhadores açorianos, não só pela situação pandémica que atravessamos, mas porque os problemas estruturais no mercado do trabalho infelizmente se mantiveram e nalguns casos até se agravaram”, frisou.

Tendo em conta a “situação económica frágil” da região e os dados do primeiro semestre deste ano, a USAH e o SITACEHT, afetos à CGTP, estimam que haja um aumento do desemprego em 2022.

“Os dados recolhidos por estas estruturas sindicais e a conjuntura social que vivemos fazem-nos temer um aumento do desemprego nos Açores. O problema será geral, mas no nosso entender atingirá, em primeiro lugar, os jovens, mesmo os altamente qualificados, mas também as trabalhadoras e trabalhadores acima dos 45 anos, que são discriminados no acesso ao emprego”, salientou.

Vítor Silva alertou ainda para a redução dos contratos coletivos de trabalho na região, desde 2003, apelando à intervenção do Governo Regional.

“O Governo [Regional] pode intervir. Bastava que, na atribuição de subsídios e de fundos, um dos critérios fosse que as empresas tivessem contratação coletiva, que cumprissem com as suas obrigações sociais e os vencimentos em dia”, defendeu.

Para o dirigente sindical, o combate à pobreza e à exclusão social nos Açores depende do aumento dos salários e da melhoria de vínculos laborais.

“O número de pessoas que necessitam efetivamente de prestações sociais é o espelho da injustiça social que se aprofunda no nosso arquipélago, sendo ainda mais preocupante o facto de muitos destes beneficiários serem trabalhadores, empregados a tempo inteiro, cuja remuneração é insuficiente para garantir a sua sobrevivência e dignidade”, reforçou.